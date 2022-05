Le Domaine scout organise une corvée d’urgence

La Domaine scout Saint-Louis-de-France fait appel à tous pour prendre part à une corvée d’urgence sur son site les 4 et 5 juin de 8h à 17h afin de nettoyer les dégâts causés par la dernière tempête.

Le Domaine scout a été frappé de plein fouet par les puissantes bourrasques de vent de la tempête du 21 mai. De nombreux arbres ont cassé ou ont été déracinés. Plusieurs plateaux d’activités du site ont également été touchés.

Il y a des arbres à couper, des chemins à ouvrir et des aires de jeux à remettre sur pied.

Le temps presse pour remettre le lieu en état, puisque le Domaine scout doit accueillir près de 6000 jeunes dans le cadre de son camp d’été, d’ici quelques semaines.

Les dîners et breuvages seront fournis aux personnes qui viendront prêter main forte. Le gaz et l’huile à chaîne seront aussi disponibles sans frais.

Les personnes intéressées sont aussi invitées à apporter leurs instruments de travail: gants, scies à chaîne, râteaux, bottes ou souliers de travail, VTT, remorques, etc. Le Domaine scout a notamment un besoin criant d’émondeurs et de bûcherons qualifiés, ainsi que de chargeuses à bois et de déchiqueteuses.

En cas de pluie importante, la corvée sera prolongée le samedi 11 juin.

L’accueil des participants à la corvée d’urgence se fera au 1295, chemin des Pins, plus précisément au Carrefour (la grande cafétéria).

Pour plus d’informations: info@domainescout.ca ou 819 378-4679.