Le comptoir des taxes fermé temporairement

Le comptoir des taxes modifie ses périodes d’ouverture, ce qui fait en sorte celui-ci sera fermé à partir du 23 juillet et rouvrira pour le premier versement de taxes en 2023.

La Ville de Trois-Rivières conservera le comptoir (1325, place de l’Hôtel-de-Ville) ouvert pour une période d’environ trois semaines à chacun des échéances de paiement de taxes. Vous pouvez vous y présenter du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), entre 8h30 et midi, et 13h30 et 16h30.

Les dates officielles d’ouverture seront mises à jour via le https://www.v3r.net/services-a-la-population/taxes-et-evaluation/taxes/#en-personne