Le Centre équestre Céraville devient Le Ranch Milette et Fille

La femme d’affaires Sophie Milette vient d’acquérir le Centre équestre Céraville, situé dans le secteur Pointe-du-Lac à Trois-Rivières. Le Ranch Milette et Fille est un projet de coeur qu’elle partagera avec sa fille Mia grâce à qui elle a développé la passion des chevaux.

Cette dernière pratique la discipline de la course de barils depuis plusieurs années et débute des études en gestion de commerces au Cégep de Trois-Rivières.

Ayant déjà deux chevaux en pension à ce Centre, Sophie Milette caressait la réalisation d’un projet pour sa fille, âgée de 17 ans.

Coactionnaire et présidente de Portes Milette, coactionnaire de Gérard Milette Portes et Fenêtres avec son conjoint Stéphane Diamond, président, avec qui elle est aussi copropriétaire du 2800 du parc avec Steeve Carpentier et Marie-Frédérique Allard, Sophie Milette ajoute ce projet à son quotidien bien rempli.

Pour elle, cet investissement à une signification particulière : » Lorsque j’ai su que le Centre était disponible à la vente, je me suis dit, ça y est, c’est notre projet! Je voulais depuis quelque temps investir dans une écurie pour que Mia puisse suivre sa passion dans le meilleur environnement possible. C’est notre affaire, entre filles, et mon conjoint, qui apprécie autant le monde des chevaux, adore l’idée et est très fier de ses filles! « , explique la nouvelle propriétaire du centre équestre, Sophie Milette.

Annie Bellerive, gestionnaire actuelle du Centre, demeurera en poste avec les quatre autres employés pour assurer le bon fonctionnement des lieux. Les pensionnaires sont donc en terrain connu et Madame Milette pourra continuer de se dédier au succès de Portes Milette, tout en ayant à coeur de faire de l’endroit, une référence dans le domaine des chevaux dans la région.

L’ambiance que l’on retrouve au Ranch est unique et la nouvelle propriétaire compte bien travailler à poursuivre dans cette voie. Il y règne une bienveillance et beaucoup d’humanité. Pour les chevaux, certes, mais aussi entre les humains qui gravitent autour de l’écurie.

» Je savais que les lieux demandaient un certain investissement et des travaux d’amélioration et je voulais surtout que cet endroit magnifique demeure dans le paysage de Trois-Rivières avec son âme. François Rainville et sa conjointe Claudie ont travaillé tellement fort à le construire, ils méritent qu’on en prenne soin! Il y a de plus en plus de propriétaires de chevaux et de gens qui s’intéressent au monde de l’équitation, je veux que la population profite de ce lieu exceptionnel qui ne laisse personne indifférent tellement il est beau, » explique-t-elle.

Investissements importants dès cet automne

Plusieurs projets de rénovation et de réaménagement seront réalisés à l’écurie au cours des prochaines années, à commencer par un investissement de plus de 100 000 $ réalisé en différentes étapes pour organiser les espaces extérieurs. Ainsi, les enclos seront revampés afin de permettre les sorties quotidiennes pour chaque pensionnaire et on ajoutera des pensions extérieures. Une grande mise à jour est prévue question de renforcer la sécurité des chevaux et des cavaliers. Les infrastructures intérieures et les estrades sont aussi sur la liste des travaux d’amélioration à réaliser.

» Grâce à l’engagement et la grande disponibilité d’Annie Bellerive, Coralie Gaudet, palefrenière et de toutes les personnes impliquées, l’objectif est d’exploiter les installations à leur plein potentiel. Autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La salle au deuxième étage est magnifique et peut accueillir des formations, cliniques, évènements, etc. Aussi, il y a des instructeurs passionnés pour tous les niveaux et de l’initiation à la compétition. Des plages de cours sont disponibles durant toute l’année grâce au manège intérieur, un des grands avantages du site. On y organise des fêtes d’enfants, des camps de jour, des visites d’école. Et bien sûr, le Ranch est parfait pour accueillir à nouveau des compétitions comme il s’est déjà fait par les années passées « , ajoute-t-elle.

Des idées plein la tête et le coeur

Les idées ne manquent pas à la nouvelle propriétaire qui a consulté tous les pensionnaires et employés afin de recueillir leurs suggestions et commentaires. » Cet endroit peut générer du bonheur et de la richesse, ça fait du sens pour moi, ça me ressemble. Je veux que les chevaux, les pensionnaires et les visiteurs du Ranch Milette et Fille soient bien et se sentent en sécurité dans un environnement sain. C’est un projet ambitieux qui demande du courage que j’entreprends pour ma fille, pour qu’elle puisse continuer de vivre sa passion et qu’elle ait ce lieu et cette passion en héritage « , conclut-elle. (A.L.)