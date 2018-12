Le Cégep de Trois-Rivières est «Vélosympathique»

Crédit photo : archives

TROIS-RIVIÈRES. Vélo Québec a accordé la certification VÉLOSYMPATHIQUE niveau bronze au Cégep de Trois-Rivières.

Par cette démarche de certification et son désir d’amélioration, le Cégep montre son engagement sérieux à poursuivre ses efforts en matière de transport durable et de promotion des saines habitudes de vie en offrant des solutions de transport actif en alternative à l’auto solo.

Parmi les changements notables de la dernière année au cégep, notons le fait que la signalisation sur la rue Marguerite-Bourgeoys reliant les deux pavillons a été modifiée afin de restreindre le stationnement à un seul côté de la rue. Cela a pour effet de créer un corridor sécuritaire pour les piétons et les cyclistes. Le Cégep espère que d’autres aménagements du même type seront mis en place dans le futur afin de favoriser le transport actif.

Le Cégep de Trois-Rivières recevra un rapport de rétroaction faisant état de recommandations qu’il pourra mettre en œuvre afin de poursuivre ses efforts. L’organisation pourra déposer une nouvelle candidature d’ici trois ans afin d’évaluer le chemin parcouru.

Parmi les projets en cours pour bonifier ses services en matière de transport à vélo, le Cégep de Trois-Rivières finalise actuellement un stationnement intérieur pour vélos doté de 20 à 30 places au pavillon des Sciences. Ce dernier sera offert autant au personnel qu’à la communauté étudiante et l’accès sera sécurisé.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. À travers une démarche de certification rigoureuse, il propose des outils et un service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo.