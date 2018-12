Le Cégep de Trois-Rivières est Vélosympathique

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Vélo Québec a récemment accordé la certification VÉLOSYMPATHIQUE de niveau bronze au Cégep de Trois-Rivières.

Par cette démarche de certification, le Cégep montre son engagement à poursuivre ses efforts en matière de transport durable et de promotion des saines habitudes de vie en offrant des solutions de transport actif en alternative à l’auto solo.

Parmi les changements notables de la dernière année au cégep, notons le fait que la signalisation sur la rue Marguerite-Bourgeoys reliant les deux pavillons a été modifiée afin de restreindre le stationnement à un seul côté de la rue. Cela a pour effet de créer un corridor sécuritaire pour les piétons et les cyclistes. Le Cégep espère que d’autres aménagements du même type seront mis en place dans le futur afin de favoriser le transport actif.

L’institution est aussi en train d’aménager un stationnement intérieur pour vélos au pavillon des Sciences. Facilement accessible via la porte #19, soit l’entrée donnant sur la rue Marguerite-Bourgeoys, le stationnement consiste en un espace grillagé et sécurisé avec une serrure à code pouvant accueillir entre 20 et 30 vélos. Un support a été installé dans les escaliers menant vers cet espace dans le but de faciliter la descente et la remontée des vélos.

«Il y a environ quatre ans, on avait fait une étude sur les déplacements des étudiants et du personnel, de façon à diminuer l’utilisation de l’auto solo. L’une de ces mesures a été de mettre en place l’Écopasse. Parmi les propositions, il y avait aussi l’aménagement de la rue, même si c’est la Ville qui en est responsable, ainsi que l’idée du stationnement intérieur. On voudrait aussi améliorer le réseau de vélo pour encourager les étudiants et le personnel à venir au Cégep en vélo», explique Daniel Tessier, coordonnateur de service aux Services communautaires du Cégep de Trois-Rivières.

Il reste encore à déterminer la mécanique et l’organisation de cet espace de stationnement intérieur, notamment les personnes qui pourront y accéder. L’aménagement de l’endroit pourrait aussi être bonifié au fil des mois, selon l’utilisation qui en sera faite et les demandes des utilisateurs.

M. Tessier estime qu’il serait difficile d’aménagement un stationnement intérieur pour vélos au pavillon des Humanités, puisque le lieu serait moins accessible, considérant la configuration du pavillon.

«Au pavillon des Sciences, c’est facile: on entre et on descend tout de suite, alors qu’aux Humanités, c’est plus long pour se rendre aux cases. Mais ce n’est pas impossible que ça se fasse un jour. Pour l’instant, on évalue davantage l’idée d’un aménagement extérieur sécurisé avec un toit et qui serait éclairé», indique-t-il.

Avec cette nouvelle certification, le Cégep de Trois-Rivières recevra un rapport de Vélo Québec qui proposera différentes mesures qui pourraient être appliquées.

«Notre plan d’aménagement vert est vaste. On va tenir compte de ce rapport. On devrait le recevoir après les Fêtes, soit en pleine préparation budgétaire. On pourra prévoir les actions à prioriser dans le prochain budget», précise M. Tessier.

Le Cégep sera réévalué dans trois ans.

«On travaille sur plusieurs volets. Ça servira à ôter la pression des autos sur la rue, en plus de contribuer sur le plan environnemental. Également, on veut encourager le transport actif et le vélo dans un volet de saines habitudes de vie. Notre vision Vélosympathique associe tout ça», conclut-il.