L’ancien couvent des Filles de Jésus sera partiellement démoli, confirme le conseil municipal

Le conseil municipal va finalement de l’avant avec la démolition partielle de l’ancien couvent des Filles de Jésus, sur la rue Notre-Dame Est dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, pour permettre la construction d’un immeuble à logements.

Le projet mené par Olymbec conservera la façade du bâtiment et entraînera la construction de 178 unités de logements de type 3½ et 4½ sur 11 étages.

L’annonce du projet a suscité son lot d’inquiétudes chez les résidents du secteur, notamment en lien avec une éventuelle hausse de la circulation automobile, la crainte de voir les arbres matures être coupés et des craintes de perte d’intimité pour les résidences situées à proximité.

Dans les dernières semaines, la conseillère municipale du district de la Madeleine, Sabrina Roy, est allée à la rencontre des résidents du secteur, ainsi que du promoteur.

« La rencontre avec le promoteur a été constructive. J’ai été rassurée sur plusieurs éléments. Par exemple, des mesures sont prévues pour favoriser les déplacements sur la rue Rocheleau plutôt que sur la rue Notre-Dame Est. Aussi, on nous a assuré que l’écran végétal serait conservé », indique Mme Roy.

« En ce qui a trait aux inquiétudes face à une perte d’intimité, Olymbec a assuré qu’il y aura une clôture pour que les citoyens conservent leur intimité. D’après ce que j’ai pu voir, ce sera vraiment bien. Aussi, on constate que des résidences auront dorénavant une vue sur le fleuve en raison de l’architecture et de l’emplacement du bâtiment », précise-t-elle.

Une demande spéciale a aussi été adressée au promoteur afin d’évaluer la possibilité de donner l’accès à la berge à la population. Le promoteur a démontré une ouverture face à cette idée, sans toutefois s’avancer davantage.

Olymbec a également assuré que des communications seront envoyées aux citoyens pendant les travaux.

Le promoteur dispose de 24 mois pour procéder à la démolition du bâtiment.

« Après analyse, c’est le projet qui aura le moins d’impact pour les citoyens. Initialement, il était question d’une construction de 17 étages. Là, le bâtiment sera construit en escalier de trois, huit et trois étages, pour un total de onze. La construction se fera davantage du côté du Sanctuaire. Le Plan directeur de revitalisation du Bas-du-Cap encourage la reconversion de bâtiments existants et la densification. Dans le contexte de pénurie de logements et d’efforts de revitalisation, peut-on dire non à un projet comme celui-ci? La revitalisation passe aussi par la densification », conclut la conseillère municipale.