L’Action civique demande une augmentation du budget participatif

Alors que les dépôts de projets citoyens dans le cadre du budget participatif se poursuivent pour quelques jours encore, l’Action civique de Trois-Rivières demande au conseil municipal de bonifier les sommes allouées au budget participatif lors de l’adoption du budget 2023 de la Ville.

D’après des comparaisons effectuées avec les montants accordés au budget participatif d’autres villes du Québec, le chef du parti politique municipal, Jean-Claude Ayotte, estime que le budget participatif trifluvien est sous-financé.

« Quand on fait le jeu des comparaisons avec différentes villes, Trois-Rivières se retrouve encore une fois en queue de peloton, affirme M. Ayotte. Les 200 000$ alloués pour la réalisation de ces initiatives citoyennes ne représentent que 0,06% du budget de la Ville. C’est à des années lumières de la Ville de Nicolet, par exemple, qui consacre près de 1% de son budget pour son budget participatif. »

L’Action civique indique que Trois-Rivières la même somme à son budget participatif que les villes de Matane et Shawinigan, qui comptent 14 462 et 50 000 habitants.

« Avec un taux de participation sous la barre des 40% lors du dernier scrutin, l’Action civique croit que la Ville doit en faire plus afin de reconnecter les citoyennes et citoyens aux affaires municipales, ajoute M. Ayotte. Pendant la dernière campagne, notre formation politique proposait de mettre en place des conseils de district et nous croyons qu’une partie de la solution se retrouve dans cette proposition. Une solution qui permettrait de décentraliser les décisions et d’impliquer localement les citoyennes et les citoyens sur des enjeux qui les touchent directement. »

Le budget participatif de la Ville de Trois-Rivières donne l’occasion aux citoyens de proposer des projets d’infrastructure ou d’équipement, suivant certains critères d’admissibilité. Les projets sont ensuite soumis au vote populaire.

Le dépôt des projets de cette édition du budget participatif prend fin le 25 avril. La période de vote pour les projets finalistes devrait avoir lieu au début du mois de juillet. Les projets sélectionnés seront réalisés au cours de l’année 2023.

Par les années passées, le budget participatif a permis d’ajouter des modules de jeu au parc Jean-Marie-Beaudoin, d’installer une microbibliothèque dans le parc François-Raymond, de planter des arbres, arbustes et végétaux comestibles au parc Lambert et de verdir une partie du terrain du parc de l’Exposition près de la rue De Calonne.