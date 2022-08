La STTR revampe son site Web pour le rendre plus accessible 

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) a récemment procédé à une mise à jour complète de l’interface de son site Web, afin de le conformer aux règles de l’accessibilité des contenus Web 2.0 (WCAG 2.0, niveaux A et AA) recommandées par le World Wide Web Consortium (W3C).

Ces règles constituent une norme internationale et permettent aux personnes d’avoir accès au contenu Web, et ce, peu importe leurs incapacités. Avec la nouvelle interface, l’information qui se retrouve sur le site Web de la STTR demeure la même, mais peut désormais être consultée de manière plus inclusive et par une plus grande partie de la population.

Enfin, cette initiative s’inscrit en continuité avec les autres efforts déployés par l’organisation pour rendre ses services de transport plus accessibles aux Trifluviens et aux Trifluviennes. Il est possible de consulter le site Web de la STTR en visitant le www.sttr.qc.ca. (A.L.)