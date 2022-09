La SQ lance un appel à la prudence durant le long week-end

Du 2 au 5 septembre, à l’occasion du dernier long congé de la période estivale, soit celui de la fête du Travail, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence à l’ensemble des usagers de la route.

Ce long congé, signe de la fin de la période estivale, est également signe d’achalandage accru sur le réseau routier. Le beau temps étant toujours présent, la Sûreté du Québec souhaite rappeler qu’il importe de redoubler de prudence non seulement sur le réseau routier, mais aussi durant la pratique de différentes activités récréotouristiques, que ce soit sur les plans d’eau ou en véhicule tout-terrain.

Le principe de prudence, tel que défini par le Code de la sécurité routière, a pour objectif d’assurer la sécurité de tous sur le réseau routier. Il prévoit que chaque usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public. L’usager vulnérable est, pour sa part, tenu d’adopter des comportements favorisant sa sécurité. Ce principe s’applique également aux activités récréotouristiques, où agir avec prudence et respect, c’est assurer non seulement sa sécurité, mais celle des autres.

Lors du long congé de la fête du Travail de l’année dernière, six personnes ont perdu la vie lors de cinq collisions mortelles sur le réseau routier desservi par la Sûreté du Québec.

Rappelons que la vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité demeurent toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec.

En cohérence avec la stratégie PISTE, qui place la vie humaine au cœur de ses priorités, les policiers intensifieront leurs interventions au cours de ce long congé et demandent aux conducteurs d’adopter un comportement responsable et de planifier leurs déplacements afin de réduire les risques d’être impliqué dans une collision.