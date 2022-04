La réouverture du pont des Piles devancée à l’automne

Les travaux de réhabilitation du pont des Piles reliant l’autoroute 55 à la route 155 sont bel et bien entamés et avancent rondement, si bien que le ministère des Transports du Québec annonce que la réouverture devrait être devancée pour l’automne prochain contrairement à l’estimation de la fin de l’année 2022 anticipée au départ.

Plus précisément, la construction des pylônes est commencée depuis la mi-avril. De plus, puisque les démarches relatives à l’acquisition des haubans sont également bien entamées, la livraison pourrait être effectuée au début de l’été.

Ainsi, l’état d’avancement actuel du chantier permet au Ministère de planifier la réouverture de la structure à l’automne plutôt qu’à la toute fin de l’année 2022.

Faits saillants

-Le pont des Piles a été fermé de manière préventive au début du mois de février dernier.

– Deux chemins de détour sont mis en place en fonction de l’itinéraire des usagers : pour la circulation locale : l’autoroute 55, les routes 153 et 157, la 125e Rue, le rang Saint-Mathieu, et les routes 359 et 153; et pour les camions et la circulation en transit : les routes 153 et 359, puis l’autoroute 40.

-Les travaux de renforcement en cours ont pour objectif de reprendre une partie des charges imposées au tablier par l’ajout de pylônes et de haubans.

-Parallèlement, le Ministère travaille activement à la préparation du projet de reconstruction. La nouvelle structure sera un pont en arc en acier à tablier supérieur et sera située en aval de la structure existante. Des travaux de déboisement seront effectués en 2022 afin de préparer le terrain pour la reconstruction. Tous les efforts sont déployés afin d’amorcer les travaux de reconstruction au printemps 2023.