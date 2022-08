La pénurie de main-d’oeuvre sera l’enjeu prioritaire de la CCI3R pour les élections provinciales

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) présente ses attentes aux candidats en vue des élections du 3 octobre prochain. La communauté d’affaires trifluvienne à certaines attentes de la part des candidats et de leurs politiques en prévision de la campagne électorale, notamment sur l’enjeu majeur de la pénurie de la main-d’oeuvre.

Des solutions pour contrer la rareté de main-d’oeuvre, des attentes au niveau de l’innovation, ainsi que de la santé mentale des entrepreneurs sont notamment au coeur des recommandations de la CCI3R.

Alors que la pénurie de main-d’oeuvre touche à peu près toutes les entreprises et les organismes de la région, plusieurs enjeux sont reliés directement à cette problématique. Afin d’atténuer les besoins en main-d’oeuvre, la CCI3R croit qu’il est important d’augmenter la capacité d’accueil des personnes immigrantes à Trois-Rivières, tout d’abord en réduisant les délais de traitement des candidats à l’immigration économique, mais aussi en augmentant l’offre de logements abordables à Trois-Rivières.

« Le fardeau des entrepreneurs est colossal. Avec la pénurie de main-d’oeuvre, les difficultés d’approvisionnement et l’inflation, la hausse des taux d’intérêt qui augmentent, l’employeur doit s’adapter à de nombreux changements rapidement. C’est du jamais vu! Les entrepreneurs doivent repenser à vitesse grand V leur façon de faire et cela à plusieurs niveaux différents. Avec tous ces nouveaux enjeux pour nos gens en affaires, il faut travailler en prévention et en accompagnement pour leur santé mentale. Les entrepreneurs doivent avoir un soutien individuel et collectif et nous espérons que les partis politiques entendront notre préoccupation », explique Patrick Massicotte, président du conseil d’administration de la CCI3R.

Le vieillissement de la population se répercute aussi sur la communauté d’affaires trifluvienne. Les propriétaires d’entreprises espérant une retraite prochainement ont besoin de facilitateurs pour le transfert d’entreprises et le repreneuriat. La CCI3R croit qu’il faut donner le goût aux plus jeunes de reprendre des entreprises avec des programmes de soutien à la relève d’une part. Selon elle, il faut aussi, d’autre part, penser à assouplir la législation fiscale pour les cédants, pour effectuer un transfert de contrôle graduel de leur entreprise.

Parmi les solutions à la pénurie de main-d’oeuvre, la CCI3R souhaite également des mesures concrètes pour accélérer les investissements des entreprises dans leur transition technologique et en innovation dans le secteur manufacturier.

Dans le but de mieux connaitre les plateformes électorales des différents partis politiques, la CCI3R organise un débat en collaboration avec Radio-Canada. Ces enjeux feront certainement l’objet du débat électoral qui aura lieu le 21 septembre prochain dès 7h le matin au Rouge Vin devant public et diffusé en direct à la radio de Radio-Canada dans l’émission » Toujours le matin » avec Marie-Claude Julien. (A.L.)