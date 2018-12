La patinoire réfrigérée BLEU BLANC BOUGE ouverte pour la saison

Crédit photo : Jonathan Cossette

TROIS-RIVIÈRES. La patinoire réfrigérée BLEU BLANC BOUGE de la Fondation des Canadiens pour l’enfance est maintenant ouverte au parc du Cardinal-Roy.

Pour débuter la saison, la patinoire sera accessible à la population du lundi au vendredi de 16 h à 21 h et de 9 h à 21 h les samedis et dimanches. Toutefois, à compter du 22 décembre, l’horaire régulier sera de 9 h à 21 h tous les jours.

Prenez note que durant la période des fêtes, l’horaire de la patinoire sera modifié les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier pour ouvrir exceptionnellement de 11 h à 16 h.

Pour une deuxième année consécutive, l’entente avec le Complexe sportif Alphonse-Desjardins a été renouvelée. Des employés du CSAD s’occuperont de

l’entretien et de la surveillance de la patinoire.

Du matériel pourra être réservé par les écoles et les organismes, ainsi que pour les citoyens lors des plages de patinage et hockey libre en échange d’une pièce d’identité. Le citoyen pourra ainsi emprunter des stabilisateurs pour patineur, patins, casques et bâtons.

La liste des écoles et organismes en droit de réserver a été établie avant le début de la saison en fonction de la mission de la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Aucun autre type de réservation ne sera accepté.

Des plages horaires de patinage libre et d’hockey libre sont prévues.

Pour plus de détails: www.v3r.net