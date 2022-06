La Mauricie exclut du top 10 des pires routes du Québec

ROUTES. Pour une septième année, CAA-Québec a dévoilé son palmarès des 10 pires routes du Québec à la suite d’un vote de la population du Québec alors que 8500 votes ont été enregistrés. Si certaines artères de la Mauricie se sont déjà trouvées dans ce palmarès provincial, aucune route de la région ne se trouve parmi le top 10. C’est le boulevard de la Gappe à Gatineau qui obtient ce triste titre en 2022.

Avec cette campagne, CAA-Québec envoie un message chaque année aux différentes municipalités et au ministère des Transports du Québec qui font partie du palmarès.

« La mobilisation de la population et les efforts déployés par CAA-Québec, chaque année, viennent répondre au principal objectif de cette campagne : offrir une voix aux citoyens pour réclamer un réseau routier sécuritaire et confortable. C’est dans l’intérêt de tous les usagers de la route! », commente Sophie Gagnon, vice-présidente, affaires publiques et sécurité routière.

La 7e campagne des pires routes de CAA-Québec s’est déroulée du 26 avril au 26 mai 2022. Tous les usagers de la route (automobilistes, cyclistes, piétons, camionneurs, etc.) pouvaient signaler la pire route de la province sur le portail piresroutes.com. Un seul vote par route par jour était permis. Au total, 8524 votes ont été comptabilisés afin d’établir le palmarès final pour les pires routes 2022.

Pour la région de la Mauricie, on retrouve cinq artères répertoriées par les personnes ayant voté.

Le Chemin des Pionniers à Saint-Mathieu-du-Parc se retrouve au sommet des pires routes dans la région. C’est le boulevard des Chenaux à Trois-Rivières qui se retrouve au deuxième rang, suivi de l’autoroute 40 traversant Trois-Rivières. En quatrième place, on retrouve le boulevard du Contour-du-Lac-à-Beauce à La Tuque, et l’avenue de la Station à Shawinigan se retrouve aussi dans le palmarès pour la Mauricie.

Voici le classement des 10 pires routes en province.

1-Boulevard de la Gappe- Gatineau

2-Route du Vieux-Moulin-Saint-Isidore

3-Boulevard du Curé-Labelle (route 117)-Saint-Jérôme

4-Chemin Cook-Gatineau

5-Avenue Sainte-Brigitte-Sainte-Brigitte-de-Laval

6-Avenue Gourdeau-Saint-Agapit

7-Avenue Saint-Sacrament-Québec

8-Avenue Taniata-Lévis

9-Chemin Sainte-Foy-Québec

10-Route 105-Gatineau