La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières inaugure son nouveau point de service

L’équipe de La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières a procédé vendredi dernier à l’ouverture officielle du nouveau point de service, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

« L’implantation de ce nouveau pavillon pour les activités de La Maison des Grands-Parents, nous y travaillons depuis le début de la pandémie, portés par l’idée que l’entraide entre les générations est plus pertinente que jamais », mentionne Éliane Touchette, présidente du conseil d’administration de l’organisme.

De nouvelles opportunités s’offrent à La Maison avec l’ouverture du pavillon. L’organisme dispose d’une grande cuisine et de petits locaux qui permettront de tenir plusieurs activités en même temps.

« Il y a eu beaucoup de travail dans l’aménagement des locaux et il n’a pas été facile pour le comité de choisir le lieu d’implantation, indique la directrice générale, Émilie Dallaire. Pour nous, c’était primordial d’être près d’une école. En étant ici, on crée de nouveaux partenariats. »

Le nouveau pavillon est situé au 399 A, boulevard Sainte-Madeleine, local 102. Rappelons que depuis le 22 octobre 2002, La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières est reconnue comme organisme communautaire autonome et a pour mission de favoriser la création de liens intergénérationnels significatifs en permettant aux aînés de s’impliquer dans la réalisation d’activités et de projets qui mettent en valeur leur expérience de vie et le rôle actif qu’ils ont dans la société.