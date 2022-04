La Distillerie Mariana fait bonne figure au San Francisco World Sprits

Les spiritueux de la Distillerie Mariana se sont démarqués à l’occasion de la prestigieuse compétition San Francisco World Spirits 2022, qui s’est tenue il y a quelques jours en Californie. Le rhum Morbleu a remporté la médaille Double or, un prix extrêmement convoité parmi les producteurs d’alcool un peu partout sur la planète.

Près de 5000 produits ont été présentés lors de cette compétition. Le prix Double or est décerné seulement lorsque tous les juges d’un panel attribuent la première position à un même spiritueux, ce qui a été le cas du rhum Morbleu.

Les gins de la PME maintenant installée à Trois-Rivières ont également fait bonne figure lors du concours. Les gins Canopée et Violette ont remporté une médaille d’argent dans leur catégorie, alors que le gin Loop a mérité le bronze.

Les gagnants du San Francisco World Spirits 2022 sont sélectionnés lors de dégustations à

l’aveugle par un panel de juges choisis parmi les plus respectés de l’industrie.

« Les différents prix remportés lors du San Francisco World Spirits 2022 nous ouvriront certainement des portes à l’international. Nous exportons déjà en France et nos produits y sont très appréciés. Nous visons maintenant les marchés européens et asiatiques d’ici 2023 », explique le propriétaire de la Distillerie Mariana, Philippe Leblanc.

Depuis l’acquisition de la distillerie par Philippe Leblanc, en 2019, l’entreprise a plus que doublé son chiffre d’affaires, et elle prévoit une croissance tout aussi soutenue au cours des prochaines années. D’ici 2023, Mariana s’implantera au centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage, au centre-ville de Trois-Rivières, un lieu où elle produira des spiritueux de spécialité, en plus de proposer des visites-expériences et l’accès à un restaurant-bar.

Elle planifie également la construction d’un nouveau site de production.