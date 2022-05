Julie Colbert nommée DG de Centraide des Régions centre-ouest du Québec 

Le conseil d’administration de Centraide des Régions centre-ouest du Québec (RCOQ), par le biais de son président, Pierre-Claude Vézina, annonce la nomination de Julie Colbert au poste de directrice générale de Centraide RCOQ.

Elle succède à Isabelle Dionne, qui a occupé cette fonction de 2017 à 2022 et qui a été l’une des grandes responsables de la fusion des bureaux régionaux de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec, des Hautes-Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie, du Centre-du-Québec et du sud-Ouest du Québec, menant ainsi à la création de Centraide RCOQ. La nomination de Julie Colbert sera effective à compter du 18 mai.

Félicitant la nomination de Mme Colbert à ce poste névralgique de haute direction, M. Vézina a indiqué que « les qualités de gestionnaire de Julie Colbert, ainsi que sa bonne connaissance de Centraide et de sa vision, ont été des facteurs déterminants dans la décision du conseil ». « Nous sommes totalement confiants qu’elle poursuivra les efforts déjà déployés au cours des dernières années et qu’elle mènera Centraide RCOQ vers d’autres sommets d’excellence », a-t-il ajouté.

Pierre-Claude Vézina a également profité de cette annonce pour souligner l’excellent travail d’intérim accompli au cours des derniers mois par Olivier Drainville, directeur principal – Finances et Opérations, tout en remerciant les personnes qui ont participé au processus rigoureux de sélection ayant mené à la nomination de Mme Colbert.

Pour sa part, la nouvelle directrice générale a dit se sentir « privilégiée de pouvoir assumer ce nouveau rôle et contribuer à la mission de Centraide des Régions centre-ouest du Québec afin de lutter contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités sociales dans chacune de nos communautés ».

« Je joins une équipe et des partenaires dévoués, des bénévoles et des donateurs engagés et j’entends participer avec énergie et détermination au soutien des personnes les plus vulnérables de notre communauté afin que chacun ait la possibilité de réaliser son plein potentiel », a-t-elle conclu.