Journée portes ouvertes à l’île Saint-Quentin

Crédit photo : courtoisie

L’île Saint-Quentin sera ouverte gratuitement aux visiteurs le 19 janvier à l’occasion d’une journée portes ouvertes entre 11h et 21h.

En plus d’avoir accès au site, les gens pourront profiter de la glissoire réfrigérée gratuitement, aux sentiers de patin, de marche nordique, de raquette et de la passerelle d’interprétation. D’autres activités se dérouleront tout au long de la journée pour le plaisir des petits et des grands.

La traditionnelle soirée aux flambeaux illuminera les patineurs dès 17 h.