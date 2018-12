Joelle Désaulniers ouvrira bientôt une boutique

Crédit photo : Audrey Leblanc

MODE. La styliste Joelle Désaulniers ouvrira, le 1er mars, une boutique sur la rue Marion. L’entrepreneure a développé un concept qui permettra aux femmes de s’habiller de la tête aux pieds.

«L’idée, c’est de trouver tout ce dont on a besoin au même endroit, précise Mme Désaulniers. En plus des vêtements, on va avoir des chapeaux, des accessoires, des chaussures, des ceintures, des bijoux, des sacs à main, des portefeuilles, des vêtements de sport, des produits pour le corps et même des maillots de bain.»

«Il va y avoir un bon roulement avec des nouveautés toutes les trois semaines, ajoute-t-elle. Mes créations seront là en majorité, mais il y aura aussi des pièces qui ne sont pas de moi, comme des jeans. Tout est sélectionné au peigne fin. Par exemple, j’ai choisi une marque de jeans écologiques.»

Cela fait plus d’un an qu’elle et son équipe travaillent sur le projet de la boutique. Son entreprise grandit chaque année et le manque d’espace se faisait sentir. L’atelier de production restera quant à lui dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

«La boutique sera un endroit chaleureux où des stylistes vont accompagner les femmes, mentionne Mme Désaulniers. Le plus important pour moi, ce sont les clientes et le service. Je veux qu’elles viennent chez nous et qu’elles se sentent bien. On donne l’heure juste. Si ça ne fait pas bien, on le dit et on essaie autre chose.»

Les clientes pourront également prendre un rendez-vous privé avec une styliste. «C’est un service d’environ deux heures. La femme peut apporter des vêtements qu’elle a chez elle pour savoir comment les agencer. Le service est à nos frais. Ça coûte 350 $ et la cliente repart avec cette valeur en vêtements», explique la femme d’affaires.

Sa compagnie emploie présentement onze personnes et cinq autres postes seront créés avec l’ouverture de la boutique. D’ailleurs, la plupart des éléments de décoration qui s’y retrouveront seront faits main.