Jean Boulet se réjouit de la régionalisation de 5 000 postes de l’administration publique 

Afin de stimuler le développement économique des municipalités dévitalisées et de l’ensemble du territoire, le gouvernement du Québec lance son plan de régionalisation, qui vise le transfert de 5 000 emplois de l’administration publique d’ici 2028. Le premier ministre, François Legault, et la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, en ont fait l’annonce plus tôt la semaine dernière.

Les députés de la région de la Mauricie, Simon Allaire député de Maskinongé, Marie-Louise Tardif députée de Laviolette St-Maurice, Sonia Lebel députée de Champlain et Jean Boulet député de Trois-Rivières se réjouissent des retombées économiques et sociales bénéfiques qui seront engendrées par la régionalisation des emplois dans la région, et qui constitueront un levier vers de meilleurs services publics pour la population locale.

« Je suis heureux de voir cette promesse électorale se concrétiser et ainsi faire bénéficier la région de la Mauricie d’un transfert de plus de 200 postes jusqu’à maintenant. Notre région regorge de main-d’œuvre qualifiée et elle sera mise à profit selon les besoins des différents ministères. Une nouvelle qui contribuera sans aucun doute à l’essor économique de la région, et ce, à tous les niveaux », affirme Jean Boulet, député de Trois-Rivières.

Les ministères et organismes ont déjà commencé à faire l’inventaire de leurs bureaux en région, afin d’avoir un portrait clair quant à la disponibilité. Dans les mois qui suivront, des postes seront affichés dans les régions. Cela permettra une augmentation de la présence de personnel de l’administration publique en Mauricie.

De plus dans les années à venir, un bureau gouvernemental partagé sera implanté à Shawinigan, afin de soutenir le déploiement de ce plan. Il accueillera les employées et employés de diverses organisations de l’administration publique. (A.L.)