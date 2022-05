Insectes pollinisateurs : période importante pour les fleurs printanières

À l’aube de la saison estivale, la Ville rappelle l’importance des fleurs printanières pour les insectes pollinisateurs, comme les abeilles. Dans une volonté de les préserver, Trois-Rivières fauchera les talus et terrains non sportifs seulement à compter du mois de juin. Ce sera notamment le cas au parc linéaire des Coteaux.

La Ville invite les propriétaires à suivre cet exemple et à patienter en juin pour faucher ou tondre le gazon sur leur terrain. Cette attention est importante dans la mesure où les fleurs printanières jouent un rôle crucial auprès des insectes pollinisateurs, en étant leur premier repas et leur permettant d’emmagasiner de l’énergie en vue de la saison chaude.

Rappelons que c’est grâce aux insectes pollinisateurs que les récoltes de fruits, de légumes et de noix sont abondantes. Il est estimé qu’environ 35 % de notre nourriture en dépend.

Pissenlits, verge d’or, trèfle, aster, asclépiade : la diversité des fleurs printanières dont se nourrissent les pollinisateurs et dont il faut éviter la tonte en début de saison abonde. Cette hétérogénéité des plantes permet un meilleur équilibre du milieu.

Pour mettre la main à la pâte, citoyennes et citoyens peuvent également prioriser la plantation de certaines essences d’arbres comme les pommiers, les cerisiers et les tilleuls ainsi qu’une variété de fleurs telles que la lavande, l’agastache et la bourrache.

Mentionnons finalement que la monoculture des champs dans les campagnes et l’emploi des pesticides limitent grandement les sources de nourriture saine pour ces insectes.