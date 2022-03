Incendie à Pointe-du-Lac: 10 000$ en aide aux organismes

Desjardins a pris la décision de supporter les organismes touchés afin de minimiser les pertes à la suite du feu survenu au Pavillon des Seigneurs en leur attribuant une aide financière totalisant les 10 000$.

En effet, comme toute la communauté, Desjardins et les membres de son conseil d’administration se sont montrés particulièrement touchés par les récents événements et les pertes encourues par près d’une dizaine d’organismes.

« Tout de suite après le sinistre, nous nous sommes rencontrés afin de voir les possibilités et ainsi, avoir un réel impact dans notre communauté », a commenté le directeur général de la Caisse de Trois-Rivières, David Bélanger.

Il n’en fallait donc pas plus pour qu’un réel geste de solidarité se concrétise, en collaboration, évidemment, avec la ville de Trois-Rivières. « Nous avons eu des échanges avec la ville qui était sur le terrain et qui a pu rapidement nous faire un constat des organismes touchés. Ceci nous a permis de connaitre leurs réels besoins afin de retrouver un peu de normalité dans l’exécution de leurs missions. C’est à partir de ce moment que tout s’est concrétisé et que nous avons pu faire en sorte d’être à la bonne place au bon moment avec cette initiative. »

Les organismes recevant cette aide sont la FADOQ – Région Mauricie, l’Eau Vive Aquarellistes, Le District Scout des Rivières, le Rendez-vous des coureurs des bois, le Club de scrabble Au Cœur des Mots, le Club Optimiste et l’Association des stomisés de la Mauricie. (JC)