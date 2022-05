Île St-Quentin: la nouvelle tarification en vigueur dès juin

Le conseil municipal a majoritairement voté en faveur de la nouvelle tarification pour l’accès à l’île Saint-Quentin.

Rappelons que cette nouvelle tarification prévoit un tarif différent pour les résidents et les non-résidents. Par exemple, un laissez-passer saisonnier couvrant la période du 1er mai au 31 octobre pour un citoyen trifluvien sera de 15$, tandis qu’un non-résident devra débourser 25$. Le laissez-passer estival coûtera 20$ pour une famille de Trois-Rivières et 10$ pour les personnes de 55 ans et plus.

Pour un accès à l’île Saint-Quentin autrement qu’en voiture, on parle d’un tarif d’entrée de 2$ ou moins. Un tarif de stationnement de 7$ sera cependant imposé pour les voitures qui voudront entrer sur le site. Les aînés bénéficient également d’un tarif préférentiel. Une réduction est prévue pour les véhicules munis d’une plaque d’immatriculation verte, soit pour les véhicules électriques. Il sera possible de se procurer une vignette de stationnement pour l’été.

Quelques conseillers municipaux ont toutefois émis des réserves devant le rabais accordé aux véhicules électriques, dans la mesure où cela continue d’encourager l’utilisation de l’auto solo.

« Il faut aussi considérer la conservation des lieux et l’accessibilité. Une auto solo électrique a le même impact sur le site, en ce sens qu’il est présent et prend une place de stationnement. Je trouve qu’il est contradictoire de leur offrir un rabais quand on veut favoriser des alternatives à l’auto solo », plaide Pierre-Luc Fortin, conseiller du district des Estacades.

Notons qu’il n’est pas prévu, pour le montant, d’installer des bornes de recharge dans le stationnement. Les seules bornes de recharge prévues sont sur le site de la marina.

La conseillère du district des Rivières, Pascale Albernhe-Lahaie, aurait souhaité, pour sa part, voir une initiative pour favoriser l’accès à l’île aux familles ayant de jeunes enfants, ce qui l’a poussée à demander le vote sur la résolution. « Je comprends qu’on mette en place ces initiatives pour encourager le transport actif et le covoiturage et pour éviter l’auto solo, mais ce n’est pas avantageux pour les familles dans la mesure où c’est difficile de se déplacer à l’île Saint-Quentin avec de jeunes enfants en transport en commun ou en vélo, affirme-t-elle. Le covoiturage devient difficile avec une jeune famille. On ne peut pas mettre deux trois poussettes dans le coffre d’une auto. »

Les conseillers Pascale Albernhe-Lahaie et Pierre-Luc Fortin ont voté contre la résolution.

Mme Albernhe-Lahaie proposait aussi d’offrir un rabais pour les voitures familiales. La proposition n’a toutefois pas retenu la majorité de l’accord du conseil municipal en marge de la séance publique. La directrice des Loisirs et de la vie communautaire, Sophie Desfossés, a toutefois précisé qu’un tarif partenaire a été mis en place. « Par exemple, une maison des familles pourrait se procurer des laissez-passer à tarif préférentiel et décider de les donner à ses membres, explique cette dernière. On pourrait aussi intégrer des gratuités dans le Club loisir pour que nos partenaires communautaires puisse obtenir des vignettes. »

L’hiver dernier, l’île Saint-Quentin a testé un projet-pilote de navette menant vers l’île les dimanches. Des démarches sont en cours pour la phase 2 du projet-pilote. On a le désir d’avoir une navette gratuite cet été pour amener les gens à l’île Saint-Quentin et qu’ils puissent profiter de la tarification sans stationnement. C’est vrai que le bât blesse pour les familles monoparentales. On a cependant présenté 10 scénarios différents de gens qui fréquentent l’île. Sur les dix, il y en a neuf pour qui cette tarification est favorable. L’exception était les familles monoparentales. Il faut faire des choix », souligne Josée-Anne Labrousse, directrice générale de la Corporation de l’île Saint-Quentin.

Cette nouvelle tarification ne s’applique que pour la saison estivale puisque l’accès à l’île Saint-Quentin demeurera gratuit pour la saison hivernale, soit du 1er novembre au 30 avril. Exceptionnellement cette année, la gratuité prévalant pour l’hiver a été étirée jusqu’au 31 mai.

Les informations sur la vente des laissez-passer, les vignettes de stationnement et le rabais accordé aux véhicules électriques munis d’une plaque d’immatriculation verte seront bientôt disponibles sur le site Internet de l’Île Saint-Quentin : ilesaintquentin.com

Tarification

12 ans et moins: gratuit

13 à 17 ans: 1,25$

18 ans à 54 ans: 2$

55 et plus: 1,50$

Activité scolaire: gratuit