IDE Trois-RiviÃ¨res et l’UQTR lancent trois projets

ENTREPRENEURIAT. IDE Trois-Rivières et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) resserrent leurs liens de collaboration afin de stimuler l’innovation. Dans les prochaines semaines, trois nouveaux projets seront lancés pour soutenir les jeunes entrepreneurs et inciter les entreprises à s’établir ici.

L’idée, c’est de rapprocher les chercheurs et les étudiants de l’université aux entreprises de l’Open Trois-Rivières, le district entrepreneurial innovant développé par IDE. Ce maillage permettra de faire le pont au niveau de la recherche entre le milieu des affaires et l’établissement d’enseignement. De plus, l’initiative vise la rétention de main-d’œuvre qualifiée.

Ainsi, une coop formée par des étudiants aura pignon sur rue dans l’Open Trois-Rivières (essentiellement le centre-ville et quelques rues avoisinantes). Cette coop aura comme mandat de répondre à des besoins identifiés par des entreprises en proposant des pistes de solution.

Les start-up émergeant de l’UQTR pourront quant à elle bénéficier d’un hébergement gratuit d’un an au sein de l’incubateur de l’Open, le tout bonifié d’une bourse de 5 000 $. «Le plus grand potentiel de start-up se trouve dans l’UQTR, mentionne le directeur général d’IDE, Mario De Tilly. Il faut encourager leur développement et les soutenir.»

Enfin, les entreprises trifluviennes pourront poser leur candidature dans le cadre d’un appel de projets afin de recevoir du financement pour leurs projets innovants. Certains secteurs d’activités seront ciblés tels que les bioprocédés industriels et les technologies de l’information.

Par ailleurs, la Fondation de l’UQTR met sur pied un tout nouveau programme de bourses qui s’échelonnera sur cinq ans. «On remettra chaque année deux bourses de 5 000 $ à des étudiants qui ont un projet entrepreneurial», explique Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR.

Les étudiants présenteront leurs projets entrepreneuriaux et parmi ceux reçus, un comité décidera qui obtiendra les bourses. Par exemple, un étudiant en podiatrie pourrait soumettre le projet de démarrer sa propre clinique.