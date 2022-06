Hydrogène vert et bioénergies : l’UQTR reçoit 12,5 M$

Dans le cadre du dévoilement de la Stratégie québécoise sur l’hydrogène vert et les bioénergies, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a confirmé une aide financière totale de 12,5 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le Réseau québécois sur l’énergie intelligente (RQEI) et l’Escouade énergie, regroupement des CCTT en Transition Énergétique.

Cette aide, administrée par l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), permettra de financer et de coordonner l’acquisition de matériel par des universités, des collèges et des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), et de réaliser, en collaboration avec ces mêmes partenaires, des activités visant à structurer et à soutenir la recherche dans les domaines de l’hydrogène vert et des bioénergies.

« Nous sommes très heureux que la recherche et la formation de main-d’oeuvre qualifiée figurent au coeur de la stratégie du gouvernement. L’obtention de ce financement représente une belle marque de confiance envers le RQEI et l’Escouade énergie qui s’attachent à fédérer les forces vives autour du vaste thème de la transition énergétique. En ce sens, nous nous ferons un devoir d’investir ces sommes dans des projets et des initiatives de recherche et de développement qui contribueront à faire du Québec un leader sur les questions d’hydrogène vert et des bioénergies », affirme Loïc Boulon, directeur du RQEI et professeur au Département de génie électrique et génie informatique de l’UQTR.

« Nous sommes fiers du fait que le premier soutien financier d’importance annoncé dans cette Stratégie soit pour soutenir la formation de la main-d’oeuvre spécialisée et de la recherche appliquée. Cela montre l’importance stratégique de la création et de l’optimisation d’un savoir-faire québécois pour le gouvernement. De notre côté, il s’agit de la première initiative majeure interordres (cégeps et universités) au service de la transition énergétique : tous les actrices et acteurs doivent se mobiliser pour atteindre les objectifs ambitieux de transition énergétique fixés et s’assurer de l’utilisation de la bonne énergie à la bonne place » estime Jeanne Charbonneau, directrice générale de l’Escouade énergie.

L’UQTR salue cette initiative du gouvernement du Québec dans le cadre de laquelle ses chercheurs dans le domaine des énergies vertes pourront mettre leurs expertises, leurs talents et leurs infrastructures de recherche à contribution afin que s’accélère le virage vers les énergies plus propres. (A.L.)