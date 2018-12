Hausse des taxes de 1,95% en 2019

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Les élus du conseil municipal de Trois-Rivières ont adopté, ce matin, un budget de 274,3 millions $ pour l’année 2019.

Après avoir eu droit à un gel de taxes en 2018, les citoyens verront leur compte de taxes augmenter de 1,95% en moyenne pour les maisons résidentielles, en incluant les tarifs d’eau et d’égouts. Cela représente une augmentation d’environ 50$.

La bonne performance de la Ville dans le secteur de la construction ainsi que la hausse des revenus provenant de la péréquation (1,1 million $) ont permis d’alléger le fardeau fiscal de 3,8 millions $.

«La rigueur et la saine gestion des dernières années nous permettent aujourd’hui de mettre en place de nouvelles orientations et de faire face à de nouvelles obligations tout en tenant compte de la capacité de payer des contribuables. En ce qui a trait à la dette, la Ville de Trois-Rivières continuera de suivre et de contrôler les ratios d’endettement qu’elle s’est fixés afin d’assurer l’équité intergénérationnelle», commente Ginette Bellemare, mairesse suppléante.

Malgré tout, des sources de revenus additionnels entreront en vigueur au cours de l’année. Cela passera par la révision du règlement sur la circulation et le stationnement, de même que sur la tarification relative aux dépôts à neige. Le budget inclut également la contribution de la Ville à l’exploitation du nouveau Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi).

La masse salariale représente encore le plus gros des dépenses de la Ville, soit 37,8% du budget total, soit 103 624 000$.

Grands chantiers 2019-2021

Pour 2019, la Ville de Trois-Rivières entend poursuivre la construction du nouveau Colisée (36,6 millions $) et les travaux relatifs à l’eau potable et aux eaux usées (10,5 millions $). Des travaux de pavage sur différentes artères (8,4 millions $) et des travaux de mises aux normes sur plusieurs bâtiments municipaux (5,8 millions $) sont également prévus.

Le Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2021 inclut, au total, des travaux s’élevant à 276,4 millions $ sur trois ans. De ce montant, 126,5 millions $ proviennent de subventions et de contributions diverses, de sorte que le coût net de ces travaux à venir coûteront 149,9 millions $ à l’administration municipale.

Plus de détails à venir.