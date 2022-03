GSC Automation: une demande qui monte en flèche

Spécialisée dans la conception sur mesure de machines automatisées, l’entreprise trifluvienne GSC Automation a triplé son chiffre d’affaires en un an. Le manque de main-d’œuvre, accentué par la crise sanitaire, incite plus que jamais les entrepreneurs à prendre le virage de l’automatisation.

GSC Automation, c’est de la conception sur mesure de machines automatisées, de l’usinage de pièces métalliques, des découpes au plasma, du soudage et de la réparation d’équipements en ateliers. L’entreprise offre également la conception de pièces sur mesure, l’usinage de pièces existantes et le reconditionnement de machines. Tous ces services sont destinés principalement aux entreprises manufacturières.

« La pandémie est arrivée dans la fin de notre première année de vie, raconte Natasha Côté, actionnaire de l’entreprise. Le coup a été dur au début lorsque tout était fermé, mais quand les entreprises ont été rouvertes, on a vu la demande augmenter pour nos machines automatisées. Au final, la pandémie nous a aidés à avoir plus de contrats. Vers avril-mai 2020, on a vu la demande monter en flèche. »

Selon elle, c’est le manque de main-d’oeuvre, accentué par la pandémie, qui a fait en sorte que de plus en plus d’entrepreneurs se sont tournés vers son équipe.

« On avait déjà une bonne clientèle établie et on a eu de nouveaux clients depuis, indique Mme Côté. La demande a été très forte dans le secteur de l’alimentation. Les entreprises cherchaient à s’automatiser pour augmenter leur productivité. En un an, on a triplé notre chiffre d’affaires. »

La majorité des clients de GSC Automation est en Mauricie et au Centre-du-Québec. « On est une nouvelle entreprise, alors les gens ont dû apprendre à nous connaître et à nous faire confiance. On est trois jeunes dirigeants de moins de 35 ans. Pour certains clients, on devait faire nos preuves », mentionne Mme Côté.

Présentement, l’équipe de GSC Automation est composée de huit personnes : trois actionnaires et cinq employés.

Si tout se déroule comme prévu, les propriétaires prévoient embaucher d’autres personnes d’ici la fin de l’année.