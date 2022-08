Glissement de terrain: 142 289$ pour réaliser les travaux sur le boul. des Estacades

Les travaux de réparation du boulevard des Estacades à la suite du glissement du terrain auront coûté 142 289,75$ à la Ville de Trois-Rivières.

Le mandat a été octroyé d’urgence par le maire à l’entreprise Construction et Pavage Boisvert. Deux contrats ont été accordés à l’entreprise, soit un premier le 28 juillet, et le second le 11 août pour réaliser des travaux de nettoyage et pour remettre l’exutoire à sa place de l’émissaire Odgen et canaliser l’eau dans une infrastructure sécuritaire.

« Ce montant inclut les travaux déjà prévus à la suite du glissement de terre (102 000$), ainsi que des travaux supplémentaires (40 000$) lorsque la situation s’est détériorée à la suite de l’orage du 7 août », précise le maire Jean Lamarche.

C’est après cet orage que la circulation a été interdite dans les deux sens sur le boulevard des Estacades entre les rues Ogden et Pie-XII. Le glissement de terrain s’étendait alors jusqu’au terre-plein central du boulevard.

Cette dépense inattendue sera épongée par les excédents du dernier budget, de sorte que la Ville n’aura pas à puiser dans ses réserves financières.

Les travaux seront d’ailleurs bientôt finalisés sur le boulevard des Estacades. La journée de jeudi sera consacrée au décoffrage du trottoir et des bordures de trottoir, ainsi qu’au pavage de la voie de l’ouest. De la terre sera également placée pour remettre en état le terre-plein central et le terrain situé du côté de la rivière.

Si tout va comme prévu, la circulation normale sera autorisée à compter de 13h le 19 août. Toutefois, des travaux de branchement des lampadaires, les 22 et 23 août, forceront la fermeture de la voie sur le côté est du boulevard des Estacades entre les rues Pie-XII et Ogden. La circulation se fera à contresens du côté ouest du boulevard durant ces deux journées de travaux.

Le retour complet à la circulation normale se fera donc en fin de journée le mardi 23 août.