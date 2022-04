Gala Radisson: le milieu des affaires célèbre ses succès

Le Gala Radisson de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) a récompensé Yanick Gervais et Caroline Gauthier respectivement à titre de Personnalité masculine et Personnalité féminine de l’année.

Yanick Gervais, CPA, CA chez Olymel s’est démarqué par ses grandes compétences entrepreneuriales, ses qualités de leader et par sa capacité à mobiliser les équipes grâce à son fort leadership. Quant à Caroline Gauthier, CPA, CA chez Mallette s.e.n.c.r.l, elle remporte ce prix pour sa créativité hors du commun et son sens des affaires aigu. Sa feuille de route est impressionnante avec près de 25 ans d’expérience et d’engagement auprès de sa communauté.

L’événement a récompensé 16 lauréats qui se sont démarqués au cours de la dernière année, malgré les turbulences engendrées par la pandémie.

L’entreprise Solucan a, de son côté, mis la main sur le Prix hommage Coup de coeur – fierté trifluvienne en raison de sa vision stratégique de poursuivre son expansion malgré les défis imposés par la pandémie.

Le Prix hommage Investissement a été remis au Grec Manufacture afin de souligner un investissement de plus de 4,8 millions $ et entraîner la création d’une dizaine d’emplois. Il est prévu que 1,6 million de pizzas congelées sortiront de l’usine trifluvienne chaque année.

Près de 400 personnes ont pris part à l’événement qui se tenait à la salle J.-Antonio-Thompson.

Lauréats

Entreprise de services à la personne

Le Centre dentaire 3R

Entreprise de services à l’entreprise

Brh – réseau d’experts

Nouvelle entreprise

Lixm Entrepreneur général

Entreprise commerciale et restauration

Le Temps d’une Pinte

Innovation et technologies

Ingenext (Simon André inc.)

Entreprise culturelle et touristique

Musée POP

Développement durable

Roulez électrique

Employeur de choix

Therrien Entrepreneur général

Repreneuriat – relève d’entreprise

Stéphanie Dusablon, accompagnée de Guillaume Huard et Myriam Roy, Acolyte

Nouvelles pratiques d’affaires

Grand Prix de Trois-Rivières

Jeune personnalité d’affaires

Yan Milot, MVC Océan

Prix hommage Bâtisseur centre-ville

la Famille Cassar

Prix hommage Investissement

Le Grec Manufacture

Prix hommage Coup de coeur – fierté trifluvienne

SoluCan

Personnalité masculine

Yanick Gervais, CPA, CA, Olymel

Personnalité féminine

Caroline Gauthier, CPA, CA, Mallette s.e.n.c.r.l