Gala Le Manufacturier : Infinition se démarque comme employeur de choix

Visant à récompenser l’excellence des pratiques des entreprises manufacturières de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le Gala Le Manufacturier se tenait ce mercredi 27 avril à Trois-Rivières. L’entreprise de Louiseville Humask a reçu les honneurs dans deux des catégories présentée, tandis que l’entreprise trifluvienne Infinition s’est démarquée dans la catégorie Employeur de choix.

Au cours de cette soirée de reconnaissance, les Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec (MMCQ) ont remis des prix dans neuf catégories, en plus de souligner l’apport exceptionnel de l’une d’entre elles à l’économie de la région avec le grand prix « Bâtisseur ». Ce prix a d’ailleurs été remis à la famille Lemaire de Cascades.

Les dix grands lauréats de cette troisième édition ont été honorés devant une salle comble de près de 300 décideurs socioéconomiques et manufacturiers de la région, tous heureux de se retrouver en présence après que l’organisation ait été contrainte de reporter l’édition prévue en 2021.

« Nous avons eu une très belle soirée et nous sommes heureux de la réponse des entreprises qui étaient au rendez-vous, mentionne Éric Saint-Laurent, président du conseil d’administration des MMCQ. Nous avons vu une belle représentativité des entreprises sur le territoire et nous sommes fiers de les faire rayonner autant pour leur excellence. Je tiens à remercier les membres du comité du jury qui ont fait un travail exceptionnel pour sélectionner les entreprises finalistes et récipiendaires. »

Une remise de prix innovante

L’innovation s’est invitée au Gala Le Manufacturier puisque c’est un robot qui a fait office d’hôte sur la scène pour la remise des prix. Le robot fabriqué par l’entreprise Sir Steward de Drummondville, apportait l’enveloppe avec le nom du gagnant ou de la gagnante, et remettait le trophée aux entrepreneurs honorés. Cette remise de prix bien spéciale en a surpris plus d’un.

« Nous voulions apporter de la nouveauté au Gala et je crois que c’est réussi! L’arrivée du robot sur scène était inattendue et on peut dire que ce dernier a volé la vedette quelques minutes! Les Manufacturiers Mauricie-Centre-du-Québec, ce sont des entreprises d’avenir qui doivent s’adapter aux nouvelles technologies, notamment avec la pénurie de main-d’œuvre. Le clin d’oeil du robot a été fait en ce sens. L’innovation a bel et bien sa place dans l’industrie et les entreprises s’adaptent », explique le président du comité organisateur du Gala, Cyrille Morvan.

Lauréats