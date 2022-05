Fondation des Oeuvres du Lac en Coeur : la Corporation des Évènements de Trois-Rivières s’associe à la cause

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières et la Fondation des Oeuvres du Lac en Coeur s’associent dans le cadre de la campagne de financement majeure de la fondation. En hommage à Gilles Lamarre, un homme qui s’est grandement impliqué auprès de la communauté et du Camp du Lac en Coeur au cours de sa carrière, les fonds amassés serviront à la réfection des installations de l’auberge pour répondre convenablement aux besoins des jeunes et des familles.

La fondation en est au tournant final de ses rénovations avec le lancement de sa phase 2. Pour l’ensemble de ses spectacles offerts à l’Amphithéâtre Cogeco cet été, la corporation s’engage à offrir l’opportunité à la clientèle d’effectuer un don lors de l’achat de billets de spectacle sur sa plateforme de mise en ventes.

De plus, un lien menant directement à la plateforme de don se retrouve dans la fiche spectacle de la Série hommage du Cirque du Soleil Vive nos divas! en honneur au président de la campagne Daniel Lamarre. Cela permettra ainsi aux détenteurs de billets actuels de soutenir la cause et ce, dès maintenant.

Rappelons que la mission de la Fondation est de venir en aide aux familles et aux enfants vivant des difficultés financières. Chaque été, grâce à ce programme, Les Œuvres du Lac en Cœur offre un rêve qui devient réalité pour ces jeunes et ces familles.

Pour contribuer à ce grand projet d’envergure qui permettra à de multiples familles de vivre un été mémorable, visitez le www.camplacencoeur.qc.ca/don-en-ligne.