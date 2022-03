Expo-sciences : la finale régionale en mode virtuel

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec annonce que sa finale régionale des Expo-sciences Hydro-Québec, volet secondaire et collégial, sera présentée en virtuel.

Du 16 au 18 mars, 19 exposants du secondaire et du collégial prendront part à l’Expo-sciences Hydro-Québec. Ce sera une occasion en or de découvrir les projets de la jeune relève en sciences, en technologies et en innovations.

Pour visiter la finale régionale virtuelle, rendez-vous au technoscience.ca, le 17 mars de 10h30 à 14h30. L’entrée est gratuite. Parmi les projets présentés lors de la finale régionale, certains seront sélectionnés pour représenter la région lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2022 qui se tiendra en mode virtuel du 22 au 24 avril prochains. (A.L.)