Être la crème de la crème… sans crème!

« On veut être la crème de la crème, mais sans crème ». Voilà comment se décrit le collectif d’entrepreneurs derrière la Crémerie des Trois-Rivières, ce nouveau joueur dans le marché des produits crémeux. Il y a quelques semaines, le collectif a lancé le tout premier produit de sa gamme végétalienne, Crèmette, qui une crème alcoolisée 100% lait d’avoine, aromatisée au chocolat et à la noisette. Déjà, d’autres essais sont en cours. On pourrait bien voir arriver deux nouveautés cette année.

« On est en train de développer une autre saveur à Crèmette. Si les tests sont concluants, on devrait arriver avec ça cet automne et avec un autre produit connexe vers la fin de l’année », laisse tomber Guyaume Parenteau, membre du collectif et cofondateur de la Distillerie Wabasso.

Le développement de l’entreprise sera également synonyme d’investissements. Parmi ceux-ci, le collectif envisage l’acquisition d’un homogénéisateur, une machine qui permet de mélanger efficacement le produit pour l’empêcher de se séparer une fois sur les tablettes.

En fondant ce collectif, les six entrepreneurs du groupe avaient pour mission de créer un produit distinctif, tout en faisant revivre une institution à Trois-Rivières. « On veut mettre à profit les gens et les équipements dont on dispose au Temps d’une Pinte et à la Distillerie Wabasso, explique M. Parenteau. On offre un produit alternatif aux produits crémeux qu’on retrouve sur le marché. On veut en faire un classique. »

« En se lançant dans ce projet, ce qu’on voulait, c’était de créer de la valeur à partir de quelque chose que personne ne voyait l’intérêt d’utiliser, d’où l’idée de travailler à partir des produits céréaliers utilisés à la microbrasserie pour en faire une boisson végétalienne, ajoute ce dernier. Au fond, on réutilise ce qui a déjà été utilisé. »

Pour l’expliquer simplement, le collectif prend la céréale qui a servi à faire de la bière et la retravaille pour en faire un lait. Un peu comme on fait un lait d’amande. Les balbutiements du projet remontent à décembre 2020.

« On est arrivé à des tests concluants en avril 2021, puis s’est enclenché le processus jusqu’à la commercialisation. Crèmette, c’est le premier produit et c’est juste le début. On a l’intention de mettre en marché d’autres produits faits de produits céréaliers », indique M. Parenteau.

La Crèmette est la première crème alcoolisée imaginée et élaborée au Québec, selon le collectif. Il s’agit d’un produit qui contient un taux d’alcool de 15%. On la retrouve à la SAQ.

Rappelons que la Crémerie des Trois-Rivières a fait son apparition au centre-ville de Trois-Rivières en 1908. Achetée par Saputo en 1998, elle a fermé ses portes en 2015.