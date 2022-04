Et si vous deveniez famille d’accueil?

Mauricie-Centre-du-Québec. « Lorsque j’ai ouvert la porte de ma maison et que nous avons accueilli un enfant, j’ai su que j’avais pris la bonne décision », raconte Marie-Pier, ambassadrice de la campagne de recrutement Créer l’étincelle, devenir famille d’accueil. Et si cette histoire était celle de nouvelles familles de la région?

C’est ce que propose le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui a lancé ce matin la campagne de recrutement Créer l’étincelle, devenir famille d’accueil en compagnie de six familles d’accueil ambassadrices de la région.

L’objectif de la campagne est de recruter de nouvelles familles pour faire face aux besoins dans la région en mettant en lumière toute l’importance du rôle des familles d’accueil auprès des enfants.

« Actuellement, notre taux d’occupation varie entre 95 % et 98 %. Le faible nombre de places disponibles amène des enjeux pour faire face à la hausse des besoins d’hébergement présents sur l’ensemble du territoire et assurer les meilleurs jumelages famille d’accueil/enfant possibles », explique Gilles Hudon, président-directeur général adjoint au CIUSSS MCQ.

« Au cours des prochains mois, nous souhaitons augmenter le nombre de places disponibles pour nous permettre de répondre aux besoins grandissants des enfants les plus vulnérables de la région », ajoute M. Hudon.

En ce moment, ce sont environ 1200 enfants qui sont hébergés en famille d’accueil dans 620 familles en Mauricie et au Centre-du-Québec. L’an dernier, ce sont 70 enfants de plus qui ont nécessité une famille d’accueil dans la région, et on anticipe une hausse d’environ 10% pour la prochaine année.

Catherine Lemay, sous-ministre adjointe de la Direction générale du développement, du bien-être et de la protection de la jeunesse et directrice nationale de la protection de la jeunesse, souligne que cette campagne revêt une grande importance dans le contexte actuel.

« Les familles d’accueil sont essentielles pour soutenir les enfants, tant les plus jeunes que les moins jeunes. Vous arrivez des fois dans la vie des enfants pour une courte période, des fois pour une plus grande période, mais dans un moment de leur vie où il y a un grand bouleversement, où ils portent un énorme poids sur leurs épaules », indique-t-elle.

« Les familles d’accueil jouent un rôle important auprès des enfants et des adolescents dont la sécurité et le développement sont compromis. Ils ont besoin d’être hébergés, soit de façon temporaire et aussi de façon permanente. En offrant à l’enfant un environnement table, sécuritaire et bienveillant, la famille d’accueil crée l’étincelle qui permet à l’enfant de se développer dans le meilleur environnement possible, d’où le slogan de la campagne! », ajoute M. Hudon.

Des familles de la région vous invitent à faire comme elles!

Afin d’inciter les gens à faire comme eux et à accueillir des enfants et des adolescents de la région qui nécessitent un hébergement, six familles d’accueil de la région ont accepté de partager leur histoire sur Devenirfamilledaccueil.ca et de raconter leurs démarches pour devenir famille d’accueil.

Par exemple, Tarek et Marilène, qui sont déjà parents de trois adolescents, ont accepté d’accueillir chez eux deux autres adolescents. « Devenir famille d’accueil a toujours été pour nous un choix logique et une décision respectant nos valeurs. Nous nous considérons choyés d’avoir eu des personnes inspirantes qui nous ont accompagnés durant notre enfance, nous permettant d’être les personnes que nous sommes aujourd’hui. Depuis plus de 5 ans, c’est un réel plaisir de contribuer au développement de nos enfants et de leur donner une deuxième chance », témoigne Tarek.

Les personnes intéressées à devenir famille d’accueil ou à obtenir plus d’informations sont invitées à visiter la plateforme Devenirfamilledaccueil.ca.