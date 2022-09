Une manifestation pour la justice climatique vendredi à Trois-Rivières

Une manifestation pour la justice climatique aura lieu ce vendredi 23 septembre dès 13h à Trois-Rivières.

Organisée par la CEVES, Mères au Front – Mauricie et le Comité de Solidarité de Trois-Rivières, la marche débutera face aux cubes situés devant le pavillon Gilles-Boulet à l’Université du Québec à Trois-Rivières et se terminera vers 15h au parc Champlain, au centre-ville.

Des discours seront prononcés au début et à la fin de l’événement.

Avec cette action, l’organisation demande des mesures concrètes pour diminuer la consommation de pétrole au Québec et arriver à sortir complètement les énergies fossiles de la province d’ici 2030, conformément à l’objectif de réduction de gaz à effet de serre de 50% d’ici 2030.

« Si la crise climatique continue sur sa lancée, nous allons être obligés de réduire notre consommation en ressources et en énergie parce que celles-ci auront tout simplement été en grande majorité détruites. Mieux vaut prévoir cette réduction de la consommation pour pouvoir la contrôler et assurer une transition juste et équitable, que de subir un manque de ressources qui se traduirait par des conflits désastreux », souligne Louann Poirier Bergeron, porte-parole de la CEVES Trois-Rivières.

La marche vise aussi à revendiquer une taxation de la richesse pour un réinvestissement massif dans les programmes et services sociaux. Les organisateurs sont d’avis que la transition écologique doit se faire en parallèle avec des mesures pour réduire les inégalités systémiques, car les problèmes environnementaux et sociaux ont la même racine.