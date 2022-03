Un projet pour récupérer les bouteilles de vin vides dans les restaurants du centre-ville

Éclore – Fonds environnement soutient le projet Écobyke verre demain qui vise la récupération des bouteilles de vin vides dans les restaurants au centre-ville de Trois-Rivières.

Le projet-pilote se déroulera sur trois mois en juin, juillet et août. C’est Michel Letarte, propriétaire de l’entreprise ÉcoByke, qui a approché le Groupe Bellemare avec cette idée.

« Ça fait deux ans que cette idée me trotte dans la tête. J’ai livré des denrées alimentaires à vélo durant la pandémie. J’étais déjà au centre-ville. Je me suis informé auprès de restaurateurs pour savoir ce qu’ils faisaient avec les bouteilles vides. En général, les bouteilles de vin se retrouvaient à la récupération, mais d’autres les mettaient aussi à la poubelle. Depuis, le Groupe Bellemare a installé un site de dépôt sur le boulevard des Récollets, mais les restaurateurs doivent payer un employé pour aller y porter les bouteilles. Avec la pénurie de main-d’oeuvre et la logistique que ça demande, ce n’est pas vraiment faisable », explique Michel Letarte.

« Le projet a mijoté. On a loué un espace de stationnement au centre-ville pour y installer un petit conteneur pour ce projet. On en fait un projet-pilote cette année pour déterminer si on peut collecter un volume de bouteilles intéressant », ajoute-t-il.

À l’aide d’un vélo cargo, Michel Letarte fera la tournée des restaurants participants deux fois par semaine pour récupérer les bouteilles et les apporter au conteneur placé au centre-ville. On espère ainsi détourner des milliers de bouteilles de verre non consignées du site d’enfouissement.

« Au nombre de restaurants que l’on retrouve au centre-ville, la quantité de bouteilles de vin qui sont bues en une fin de semaine, c’est immense! Le but de ce projet est également de nous amener vers la consigne élargie qui s’en vient. Les bouteilles qui se retrouvent dans le bac bleu de récupération ne sont pas valorisées à 100%, souligne Robert Pilotte, responsable des affaires publiques et communication au Groupe Bellemare. Par ailleurs, une bouteille de verre qui est mise dans le bac bleu est deux fois plus compliquée à traiter de notre côté, car le verre doit alors être tamisé et lavé. »

Une fois la collecte complétée, les bouteilles de vin seront envoyées au Groupe Bellemare qui pourra ensuite envoyer le verre à la refonte, le transformer en filtrant pour piscine ou l’utiliser en ajouts cimentaires, par exemple.

« C’est une étape pour améliorer les choses. On va évaluer les coûts et les impacts du projet. Ultimement, l’objectif serait de l’autofinancer et peut-être que la valeur de la consigne nous permettra de le faire sur une plus longue durée », précise Michel Letarte.

Le Groupe Bellemare remarque un engouement de la population envers la consigne du verre. L’entreprise avait installé un conteneur de dépôt de verre sur le campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières. « La première année, on a levé environ 20 tonnes là-bas. Une tonne représente environ 2000 bouteilles. L’an passé, on y a levé entre 80 et 90 tonnes. C’est très populaire », mentionne Robert Pilotte.

Le nouveau conteneur situé devant la SAQ Dépôt sur le boulevard des Récollets permet également au Groupe Bellemare de récupérer cinq tonnes de contenants de verre non consigné aux deux semaines.

Une aide financière de 7580$ est allouée au projet via le Programme d’économie durable d’Éclore – Fonds environnement.