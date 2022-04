Saint-Louis-de-France: une corvée citoyenne s’organise

Avec la fin de la fonte des neiges qui révèle l’importante quantité de déchets accumulés sur le bord des routes, des résidents de Saint-Louis-de-France lancent une grande corvée citoyenne dans le but de nettoyer les abords des routes, rues et rangs du secteur le 7 mai prochain.

« Si nous sommes plusieurs à prendre part à cette corvée de nettoyage, en quelques heures nous aurons un secteur plus propre et nous aurons éliminé plusieurs déchets de notre environnement », indique Louis Cournoyer, résident de Saint-Louis-de-France et l’un des instigateurs du projet.

La communauté de Saint-Louis-de-France est invitée à mobiliser parents et amis dans le cadre de cette corvée citoyenne qui débutera à 9h30. Le coup d’envoi se fera dans le stationnement du parc Terre-des-Loisirs.

Les 50 premiers citoyens et citoyennes arrivés recevront un repas offert gracieusement par le restaurant Ti-Coq en échange de leur contribution. La Ville de Trois-Rivières contribue également à la corvée de nettoyage en fournissant des gants, des boîtes pour les seringues, des sacs et des conteneurs.

En cas de pluie l’activité sera reportée au samedi suivant, soit le 14 mai.