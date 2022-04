Le transport en commun gratuit pour le Jour de la terre

Les services de transport urbain et de transport adapté de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) seront offerts gratuitement le vendredi 22 avril à l’occasion du Jour de la Terre.

Cette initiative a pour objectif d’encourager les Trifluviens à s’initier au transport collectif, ainsi qu’à réduire leur empreinte écologique. Un déplacement en autobus serait de 6 à 18 fois moins polluant qu’un déplacement effectué en voiture.

« Toutes les occasions sont bonnes pour prendre l’autobus et nous espérons que les citoyens seront nombreux à s’initier au transport collectif le 22 avril prochain, explique Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la Société de Transport de Trois-Rivières. L’urgence climatique est réelle et celle-ci doit être au cœur de nos réflexions sur nos habitudes de transport. »

Un guide a été conçu pour les personnes qui ne savent pas trop par où commencer pour s’initier au transport collectif. Celui-ci est disponible sur le site Web de la STTR dans l’onglet Publications et références. L’application Transit peut également être utilisée pour planifier ses déplacements.