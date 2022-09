La STTR gratuite le 19 septembre pour le Défi sans auto solo

À l’occasion du Défi sans auto solo, la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) offrira ses services de transport urbain et de transport adapté le lundi 19 septembre.

Le Défi sans auto solo a pour objectif d’encourager les Trifluviens à s’initier au transport collectif, ainsi qu’à réduire leur empreinte écologique.

Les usagers possédant déjà une carte Cité doivent tout de même la valider lors de l’embarquement dans l’autobus, et ce, même si aucuns frais ne seront prélevés sur celle-ci.

« Modifier ses habitudes de transport afin de laisser sa voiture personnelle à la maison requiert un effort et cela est justement la nature du Défi sans auto solo. En rendant le transport collectif gratuit pour l’instant d’une journée, nous espérons inciter les citoyens à embarquer à bord de nos autobus et découvrir de nouvelles options pour se déplacer », explique Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la STTR.

Selon Équiterre, un déplacement en autobus est de 6 à 18 fois moins polluant qu’un déplacement effectué en voiture.