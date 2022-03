Enfin réunis

La famille Joseph-Lapierre a accueilli, le 23 février, ses dixième et onzième enfants. En démarches depuis 2016 pour adopter en Haïti, Julie Joseph et son mari Joël Lapierre ont enfin pu serrer dans leurs bras leur fille Fredna, 12 ans, et leur fils Christopher, 8 ans.

C’est le quatrième processus d’adoption qui vient de se terminer pour ce couple trifluvien. La famille compte également quatre filles biologiques, un fils adopté à la naissance au Québec, une fratrie de deux garçons adoptés en Ukraine en 2012 ainsi qu’une autre fratrie d’un garçon et d’une fille également adoptés en Ukraine en 2014.

« En octobre 2020, on nous a proposé la fratrie composée de Fredna et son frère Christopher, raconte Mme Joseph. Normalement, on doit aller à leur rencontre lors d’un voyage de socialisation de deux semaines, mais ça n’a pas été possible dans notre cas en raison de la pandémie et des crises politiques que le pays traverse. »

Pendant un an et demi, la famille a dû tisser des liens uniquement via vidéoconférence. Pendant ce temps, les nombreuses étapes du processus d’adoption se sont complétées.

« Il faut, entre autres, que le dossier passe au tribunal et que les parents biologiques acceptent que les enfants se fassent adopter, mentionne Mme Joseph. Étant donné la situation politique et les manifestations, la date a souvent été reportée. Le processus a été ralenti, mais au moins, même en étant à distance, on était rassuré de voir que les enfants étaient bien et en sécurité. »

Puis, à l’automne dernier, les choses ont déboulé rapidement. De plus en plus, la famille se rapprochait enfin du grand moment tant attendu. C’est finalement le 23 février dernier qu’ils ont accueilli Fredna et Christopher à l’aéroport.

« On était arrivé d’avance et on regardait tout le monde passer en les cherchant du regard, se souvient Mme Joseph. Et là, j’ai vu Fredna avec son chandail rouge. Je l’ai tout de suite reconnue. Ce sont des moments émouvants pour nous qui resteront gravés. »

Attristés par la situation en Ukraine

Parents de quatre enfants adoptés en Ukraine, Julie Joseph et Joël Lapierre sont attristés de voir ce qui se passe actuellement de l’autre côté du globe. « On a vécu là-bas pendant six mois avec les deux adoptions, indique Mme Joseph. On connaît beaucoup de gens sur place et c’est parfois difficile d’avoir de leurs nouvelles. »

« Manuel, notre garçon de 20 ans, a une grande soeur en Ukraine, renchérit cette dernière. Elle habite en banlieue d’une grande ville et elle entend les bombardements. Elle se cache dans son sous-sol. »

Mme Joseph fait aussi remarquer que le conflit crée des problèmes de livraison de nourriture et de marchandise. « Il manque de tout dans les épiceries. C’est un gros problème. Nos garçons d’Ukraine ont encore une grand-mère, une tante et des cousins là-bas. Normalement, ils nous appellent deux fois par année parce que la connexion Internet est difficile à certains endroits. On ne sait pas trop comment les retrouver pour prendre de leurs nouvelles. On imagine qu’ils vont bientôt nous contacter », conclut Mme Joseph.