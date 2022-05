En mission pour faire découvrir les microentreprises

Une nouvelle entreprise trifluvienne, Les Boites TchinTchin, a pour mission de mettre de l’avant les micros et petites entreprises méconnues du Québec. Telles de véritables Indiana Jones, les entrepreneures Marie-Lyne Bédard et Geneviève Villanueva fouillent dans tous les coins et recoins de la province pour dénicher les plus beaux trésors à mettre dans leurs boîtes cadeaux.

Celles-ci sont offertes sous divers thèmes et pour toutes sortes d’occasions. Il y en a autant pour les particuliers que pour l’événementiel et le corporatif. Il y a même des boîtes mystères pour les adeptes de surprises et des boîtes pour les copains à quatre pattes. En achetant une boîte, les gens encouragent plusieurs petites entreprises d’un seul coup.

Marie-Lyne et Geneviève sont deux entrepreneures au parcours atypique. C’est le moins qu’on puisse dire! Détentrice d’un baccalauréat en psychologie, Marie-Lyne a fait un an d’études dirigées en neuropsychologie avant de devenir Casque bleu dans l’armée.

« Quand je suis revenue, j’ai investi dans la salle de spectacle Le Satyre, raconte-t-elle. Après avoir vécu ça, je me suis orientée vers l’aide aux autres petites entreprises. Je les aidais à bâtir leur plan d’affaires, dans la recherche de statistiques au niveau des tendances, etc. Je leur ai appris quoi ne pas faire et à faire ce que je n’avais pas fait. »

Puis, elle a été approchée par les organisateurs d’un congrès pour enseignants. « C’était une formule à moitié en virtuel et à moitié en présentiel. Ils voulaient gâter tout le monde de façon égale, alors je suis arrivée avec l’idée de faire un cocktail portatif. Les gens ont reçu une boîte avec les ingrédients pour faire leur drink. Ç’a été un succès. J’ai fait deux projets comme ça, qui ont permis de me faire connaître », mentionne Marie-Lyne.

La naissance d’un projet et d’une grande amitié

De fil en aiguille, son projet s’est peaufiné et elle a décidé de miser sur la découverte des microentreprises québécoises. Au même moment, sa complice Geneviève est arrivée, elle aussi avec un parcours de vie très riche.

« J’ai travaillé dans des bureaux, j’ai été intervenante dans la rue et j’ai habité dans d’autres pays, dont l’Australie, énumère-t-elle. Un moment donné, j’ai atterri dans le milieu du médiéval. Depuis 10 ans, je fabrique des parchemins qui sont expédiés partout dans le monde, beaucoup pour l’événementiel. J’ai travaillé avec de grands événements, dont le Comiccon. »

Toutes deux passionnées d’entrepreneuriat, elles ont développé le concept des boîtes cadeaux dédiées aux microentreprises. « On a vu l’intérêt et on a vu que ça ne se faisait pas de mettre les toutes petites entreprises de l’avant, indique Geneviève. Tout le monde est fier des entreprises québécoises, mais on oublie souvent les plus petites entreprises, les gens qui font ça dans leur sous-sol ou les petites fermettes. »

« Il existe tellement de belles choses. Notre mission, c’est de faire découvrir ces trésors cachés, renchérit cette dernière. On a un réel intérêt pour les gens et les histoires derrière les produits qu’on offre dans les boîtes. »

Un local dans l’ancienne gare

Le duo, qui a vu son projet naître dans le garage de Marie-Lyne sur le boulevard Parent, s’installe tout juste dans le nouveau centre d’affaires d’IDE Trois-Rivières, situé dans l’ancienne gare.

Par ailleurs, jusqu’à la mi-juin, l’entreprise est en campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche. Après cela, un site web transactionnel sera mis en fonction. Les participants de la campagne de sociofinancement ont le choix de faire l’achat d’une ou de plusieurs boîtes thématiques. Entre autres, il y en a une pour la fête des Pères, une pour les enseignants et une pour soigner les rhumes.

La campagne est accessible via ce lien : https://laruchequebec.com/fr/projet/les-boites-cadeaux-tchintchin