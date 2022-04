Emploi d’été 2022: 350 postes disponibles pour les jeunes à Trois-Rivières

Dans le cadre du programme Emploi d’été 2022, une centaine d’entreprises et d’organismes de tous les secteurs d’activité se partageront plus de 1,5 million $ afin d’offrir des emplois intéressants et de qualité aux jeunes de Trois-Rivières.

En tout, 350 postes sont disponibles pour les jeunes de 15 à 30 ans dans la circonscription de Trois-Rivières.

« Grâce à cet investissement, ce sont 113 organismes et entreprises de Trois-Rivières qui bénéficieront d’une aide gouvernementale leur permettant de faire face adéquatement à la reprise économique qui s’amorce enfin. Pour leur part, les jeunes de moins de 30 ans pourront acquérir une expérience qui favorisera le développement de leurs compétences », souligne René Villemure, député de Trois-Rivières à la Chambre des communes.

Les jeunes peuvent dès maintenant consulter la liste des emplois disponibles à Trois-Rivières via le site guichetemplois.gc.ca/jeunesse et sur l’Application mobile du Guichet-Emplois.

Les emplois financés par Emplois d’été doivent commencer entre le 25 avril et le 24 juillet 2022 et se terminer au plus tard le 3 septembre.

« Les secteurs d’activité qui ont été identifiés comme étant prioritaires dans notre circonscription sont les projets soutenant le développement du tourisme local et régional puisqu’il s’agit d’un important moteur économique pour Trois-Rivières, ceux émanant d’organismes sans but lucratif et de petites entreprises, ceux offrant des services aux personnes âgées ou qui sont en lien avec les soins de santé et l’assistance sociale », précise M. Villemure.