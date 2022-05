Trois nouveaux diplômes dans la démarche de Reconnaissance des acquis et compétences

Le Collège Laflèche a récemment ajouté trois diplômes à son processus de démarche de Reconnaissance des acquis et compétences, soit pour les DEC et AEC en Techniques d’éducation à l’enfance, ainsi que pour l’AEC en Techniques d’éducation spécialisée.

Ces trois parcours s’ajoutent au DEC très convoité de Techniques d’éducation spécialisée déjà offert.

La Reconnaissance des acquis et compétences est une démarche convenant aux adultes ayant cumulé un bagage significatif d’expériences de travail ou de vie. Il s’agit d’une solution idéale qui facilite la conciliation travail-famille-vie personnelle puisque le cheminement se fait à distance. T

outes les expériences de travail et de bénévolat ayant eu lieu au Québec, ailleurs au Canada ou dans le monde, peuvent être prises en considération. Il est donc important de comprendre que la RAC n’est pas une formation, mais bien une démarche pour reconnaître les acquis et les compétences qui mèneront vers l’obtention d’un diplôme.

De plus, en vertu d’une mesure ministérielle mise en place, la démarche pour les AEC et DEC en Techniques d’éducation à l’enfance est gratuite en ce qui a trait aux frais d’admission, d’inscription et d’évaluation pour une durée indéterminée.

Lors du cheminement, les candidats doivent démontrer leurs compétences déjà acquises, pour lesquelles ils seront par la suite évalués et ce, par différents moyens : rencontres avec un spécialiste du domaine, travaux écrits, conception d’un portfolio, observations dans le milieu de travail, etc.