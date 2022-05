Soirée de récompenses pour les Diablos

Les Diablos du Cégep de Trois-Rivières ont tenu leur gala annuel afin de souligner les efforts et les réussites des étudiantes et étudiants athlètes. Environ 330 personnes ont pris part au Gala qui a pour objectif d’honorer les athlètes et les équipes qui se sont démarqués durant l’année.

Pas moins de 60 récipiendaires se sont partagé 3500$ en bourses, remis par la Fondation du Cégep de Trois-Rivières et la Corporation des Diablos, en plus de 1000$ en cartes-cadeaux.

La mention athlète Diablos de l’année, accompagnée de la bourse Jean-Guy Paré, a été remise à Maxime Lantagne (Hockey). Cette bourse souligne la personnalité d’un athlète qui se démarque non seulement au niveau sportif, mais également par son engagement, son implication, sa persévérance ainsi que sa détermination.

Le prix d’étudiant-athlète de l’année, ayant maintenu une excellente cote R, tout en pratiquant son sport, a été remis à Alexandra Bérubé Ebacher (volleyball D1) et à Étienne Vasseur (cross-country).

La mention athlète par excellence, qui souligne la performance et les accomplissements sportifs, a été remise à Magalie Parent (hockey) et à Félix-Antoine Levasseur (Golf).

C’est l’équipe de cross-country qui est repartie avec le prix d’Équipe sportive de l’année après s’être rendue au championnat national. Le prix de l’Équipe sportive en progression est quant à lui revenu à l’équipe de basketball féminin – Division 2. (JC)