Portes ouvertes dans les écoles secondaires

Les cinq écoles secondaires du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy tiendront leur événement annuel « Portes ouvertes 2022 » entre le 6 et le 20 octobre.

Après deux ans en version virtuelle et hybride, l’événement est de retour selon la formule traditionnelle.

Les cinq établissements recevront donc les élèves de 5e et 6e années et en profiteront pour mettre de l’avant leurs différents programmes et concentrations. Les visiteurs pourront assister à des présentations faites par les responsables des programmes et découvrir les lieux. Les portes ouvertes se veulent un atout important pour aider les jeunes à valider leur choix et à explorer toutes les possibilités s’offrant à eux.

Rappelons que le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy scolarise plus de 20 000 élèves en offrant des services allant du préscolaire jusqu’à la formation continue, en passant par le secondaire et la formation professionnelle, répartis à travers ses 73 établissements. L’organisation emploie plus de 4000 personnes, faisant d’elle un des plus grands employeurs de la Mauricie.

Info : csscdr.gouv.qc.ca/secondaire/portes-ouvertes/.

Portes ouvertes dans les différentes écoles :

École secondaire des Pionniers : jeudi 6 octobre, de 18 h à 21 h

École Chavigny : jeudi 13 octobre, de 18 h à 21 h

École le Tremplin : jeudi 13 octobre, de 18 h à 21 h

Académie les Estacades (Édifice les Draveurs et Édifice les Estacades) : jeudi 20 octobre, de 18 h à 21 h

École secondaire l’Escale : jeudi 20 octobre, de 18 h à 21 h