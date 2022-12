L’UQTR deuxième au Québec à l’examen de l’OIIQ

Les étudiantes au baccalauréat de formation initiale en sciences infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont bien performé lors du plus récent examen professionnel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Avec un aux de réussite de 78,1 %, ont permis à l’UQTR de se classer au deuxième rang parmi les 55 maisons d’enseignement québécoises.

« La performance de nos étudiantes est très satisfaisante, alors que cette cohorte est la plus nombreuse à se présenter à l’examen professionnel de l’OIIQ depuis 5 ans et que notre écart par rapport à la moyenne des autres universités est le plus élevé depuis autant d’années. Ces excellents résultats témoignent que notre équipe est pleinement engagée pour accompagner les étudiants qui se présentent à ces examens et nous motivent à poursuivre l’amélioration continue de nos programmes », affirme Lyne Cloutier, directrice par intérim du Département de sciences infirmières de l’UQTR en soulignant le partenariat entre le programme et le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec pour les stages.

La session d’examen s’est tenu le 26 septembre dernier et le taux de réussite provincial se situe à 51,4%.