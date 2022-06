L’UQTR célèbre ses finissants

Les cérémonies de collation des grades des finissants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) auront lieu les 8 et 9 juin à l’Amphithéâtre Cogeco en présence de parents et amis.

Pour son grand rendez-vous annuel, l’UQTR se prépare à recevoir plus de 4000 personnes, dont 1130 diplômés, lors de ses cinq cérémonies.

« C’est avec une joie immense, rehaussée d’un agréable sentiment de liberté, que nous tiendrons des cérémonies festives ou la fierté et le succès pourront être célébrés sans retenue. Les parents, les conjoints et les amis proches des finissants sont souvent des acteurs importants de leur réussite. Ces personnes ont été à leurs côtés dans les bons moments, comme dans les périodes plus difficiles. Il sera donc agréable de les revoir à nos différentes cérémonies pour assister à la consécration des efforts de nos finissants », souligne le recteur Christian Blanchette.

Divisée en cinq cérémonies différentes (deux mercredi et trois jeudi), la collation des grades soulignera l’attribution de 907 baccalauréats,189 maîtrises et 31 doctorats aux finissants présents.

LE nombre de diplômés pour la cohorte 2022 s’élève à 3 516, ce qui porte le total de diplômés à 89 647 dans l’histoire de l’UQTR. De plus, l’Université a émis 3 610 diplômes (baccalauréats, maîtrises ou doctorats) aux finissants de 2022, ce qui porte le total historique de l’établissement d’enseignement à 111 855.

Parmi les diplômés de cette année, mentionnons que 11 d’entre eux se distinguent tout particulièrement avec une moyenne cumulative parfaite de 4,30 sur 4,30.

Trois Honoris causa

L’UQTR profitera de l’événement pour rendre hommage à Luc Tardif, Denis Vaugeois et Yves Winkin qui recevront un doctorat honoris causa afin de souligner leurs parcours professionnels et personnels des plus inspirants.

Rappelons que le doctorat honoris causa est attribué à une personne extérieure à l’Université, d’une grande renommée, qui s’avère hautement représentative des valeurs éducatives de l’établissement. Les lauréats se distinguent notamment par leur apport scientifique, social, culturel, artistique ou humanitaire exceptionnel.

À surveiller sur les médias sociaux

Les personnes qui ne pourront assister à l’événement sur place auront l’opportunité de suivre la collation des grades sur les médias sociaux.

Des extraits des cérémonies, des photos et des vidéos en coulisses seront diffusés sur les comptes Facebook et Instagram de l’Université.

Les cérémonies en direct seront diffusées sur la chaîne YouTube de l’UQTR .