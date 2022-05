Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy devance sa semaine de relâche 2023

Résolution adoptée le 30 mars dernier lors de la séance du conseil d’administration, le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy a devancé la semaine de relâche 2023 au 27 février.

C’est donc dire que la modification a été apportée au calendrier, affichant que ladite relâche se tiendra du 27 février 2023 au 3 mars 2023.

« En effet, la nouvelle date a été votée dans le but de s’harmoniser avec les autres services scolaires, soit de La Riveraine et de L’Énergie », confirme Anne-Marie Bellerose, coordonnatrice au secrétariat général, communications et gestion documentaire au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

« C’était une question d’organisation de travail et d’harmonisation. Par exemple, nous avons des parents qui ont des élèves au Centre de services scolaire de L’Énergie ou au Centre de services scolaire de La Riveraine, ce qui faisait en sorte que la semaine de relâche n’était pas en même temps pour eux. Auparavant, nos semaines de relâche étaient toujours coordonnées, d’ailleurs, mais celle-là non, alors le vote a fait en sorte qu’elle soit devancée. »

La nouvelle a fait couler un peu d’encre sur les réseaux sociaux, plusieurs parents évoquant avoir déjà réservé leur semaine de relâche 2023, du 7 au 11 mars.