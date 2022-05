Le Cégep de Trois-Rivières lance une nouvelle formation en éducation à l’enfance

Dès septembre 2022, le Cégep de Trois-Rivières démarrera une nouvelle attestation d’études collégiales (AEC) en éducation à l’enfance.

Développée afin de répondre aux besoins diversifiés des familles, cette formation est axée sur l’inclusion, la diversité et les besoins particuliers des enfants.

Plus d’une dizaine de partenaires du milieu de la petite enfance et de la recherche, de même que Carmen Dionne, enseignante en psychoéducation et titulaire de la Chaire de recherche UNESCO en dépistage et évaluation du développement des jeunes enfants à l’UQTR, ont participé aux discussions afin d’influencer la couleur de cette future AEC. Cela a permis de mieux comprendre la réalité et les besoins des milieux de garde de notre région.

« Avec cette AEC, notre objectif est d’offrir une formation qualifiante à de futurs éducateurs et éducatrices pour qu’ils développent un savoir agir professionnel basé sur la sensibilité et la curiosité. À terme, nos diplômés seront sensibles aux différences, engagés et outillés pour qu’ils puissent réagir efficacement à chaque intervention auprès de tous les enfants, et ce, en répondant aux enjeux de diversité et d’inclusion », précise Manon Duchesne, directrice de la Direction de la Formation continue et des services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières.

Par ailleurs, des principes de développement durable et leurs applications dans le cadre de l’exercice de la fonction de travail seront intégrés dans le parcours de l’étudiant.

Prochaines étapes

Les milieux se sont montrés ouverts et disponibles à poursuivre la collaboration avec le cégep et c’est en ce sens que se continueront les travaux. « Je souhaite collaborer activement à la démarche de la Formation continue. Je félicite l’initiative, le travail qui s’effectue et surtout la philosophie dans laquelle les actions sont initiées. Ces dernières sont très pertinentes et cohérentes avec les milieux « , ajoute Nathalie Hébert, CPE Le Cheval Sautoir.

Les admissions sont d’ores et déjà ouvertes pour cette AEC: https://formation-mauricie.ca/programme/techniques-deducation-a-lenfance/ pour plus d’informations.