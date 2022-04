La virée gourmande de retour pour la fête des Mères

L’événement-bénéfice La virée gourmande au profit de la Fondation Kerannaa sera de retour pour une deuxième édition, cette fois, juste à temps pour le week-end de la fête des Mères.

La boîte dégustation inclut les bouchées « Apéro et dessert » préparées par Fraïche Traiteur Urbain, un choix de boisson parmi du vin blanc ou rouge ou de la bière locale, une ambiance musicale et des prix cachés de plus de 1000 $ en valeur.

Les boîtes seront remises le vendredi 6 mai à l’Institut Secondaire Keranna par l’équipe de bénévoles de la Fondation Keranna.

« Encore cette année, nous avons besoin de vous pour aider les jeunes à mettre de l’avant leurs projets et les supporter dans leur éducation », mentionne Line Paquet, présidente de la Fondation Keranna.

Pour plus de détails et obtenir sa boîte de dégustation au coût de 75$ en format individuel : keranna.qc.ca/fondation/activites-de-financement .