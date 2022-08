Inauguration du nouveau Campus de l’UQTR à L’Assomption

Présente dans Lanaudière depuis près de cinquante ans, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a officiellement inauguré le nouveau Campus de l’UQTR à L’Assomption, aujourd’hui, en présence de nombreux invités et médias. Ouvert depuis mars dernier dans un contexte de formation essentiellement à distance, le nouveau campus de l’UQTR, situé en plein coeur du centre-ville, verra davantage d’action avec l’arrivée des étudiants pour la rentrée automnale. D’ailleurs, jusqu’à 350 étudiants pourraient le fréquenter chaque année.

Avec ce nouveau campus réalisé grâce à un investissement total de 2,2 millions de dollars, l’UQTR offrira des formations en sciences de l’éducation dans un nouvel environnement stimulant et accueillant pour les étudiants et le personnel. Trois programmes y sont offerts, soit le baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, le certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, ainsi que le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. De plus, il est possible d’y suivre le microprogramme de premier cycle en développement du sport électronique qui est offert en comodalité.

La contribution financière de l’UQTR pour la réalisation de ce nouveau campus s’élève à 750 000 $. Ce montant a notamment permis l’aménagement d’une bibliothèque spécialisée pour les étudiants du Département des sciences de l’éducation, ainsi que l’achat d’équipement informatique et de mobilier.

Partenariat régional

La contribution financière de la MRC de L’Assomption (50 000 $) ainsi que la collaboration de la Ville de L’Assomption et du Centre régional universitaire de Lanaudière ont grandement facilité l’implantation du nouveau Campus de l’UQTR à L’Assomption. Ce dernier devient le quatrième établissement de l’UQTR à recevoir le statut de campus après ceux de Trois-Rivières, Drummondville et Québec.

Rappelons qu’à Terrebonne, L’Assomption et Joliette, l’UQTR offre en tout une dizaine de programmes dans des domaines d’études variés dont sciences comptables, sciences de la gestion, sciences infirmières, et sciences de l’éducation.

Pour plus d’informations à propos de l’offre de programmes de l’UQTR dans Lanaudière, il suffit de consulter le www.uqtr.ca/lanaudiere. (A.L.)